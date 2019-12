COMPETIÇÃO Silvano Marques bate recorde e vence reality após 70 horas de competição Morador do bairro Alto da Boa Vista, Silvano Marques ganhou uma moto 0km

21 DEZ 2019 - 13h:33 Por Valdecir Cremon e Stefany Pincela

Depois de 70 horas e 25 minutos em cima de uma moto, impedido pelo regulamento de conversar e de pôr os pés no chão, além de ter alimentação e água controlados, e principalmente não poder dormir, o comerciário que trabalha como repositor de mercadorias, Silvano dos Santos, de 51 anos, é o novo vencedor do reality show “Essa Honda é Minha!”, promovido pelo sexto ano seguido pelo Grupo RCN de Comunicação em Três Lagoas. Ele ganhou uma moto Honda CB 250 Twister 0km, avaliada em R$ 17 mil.

Silvano derrotou o estudante Sanderson Adriel dos Santos, de 27 anos, que teve um descontrole emocional após desistir da prova. “No ano passado, eu não consegui chegar em primeiro porque tinha passado por uma dengue e senti muitas cãibras. Agora me preparei melhor e, graças a Deus, conquistei o prêmio”, disse Silvano, segundo colocado na competição de 2018.

A dona de casa Flávia Luiz do Nascimento, de 24 anos, foi a antepenúltima a deixar a prova, com pouco menos de 67 horas e meia. A competição foi iniciada com 15 participantes na terça-feira, dia 17, em uma estrutura montada na praça senador Ramez Tebet, com apoio de seguranças e de equipes médicas, além de parentes e amigos dos competidores.

A cobertura foi feita por todos os veículos do Grupo RCN, além de fanpages no Facebook e Youtube. O reality é promovido anualmente com apoio da empresa Honda Mototrês, representante da marca na cidade, e patrocínio das empresas: Estoque Materiais de Construção, KNN Escola de Idiomas, Vidraçaria Vidrobox, Unicesumar, Ótica e Relojoaria Rever, Leituga Saúde, W Diesel Centro Automotivo, Neopharma Farmácia de Manipulação, Posto Rebucci, Laboratório Biocito, LRG Construtora e Supermercado Bom Vizinho, e apoio das empresas Inviolável, Rede Conectividade, Sucos Life, Birigui Soluções Sustentáveis, Total Corretora de Seguros e Junqueira Uniformes.

Doação de alimentos vai ajudar o Lar dos Idosos

O reality show deste ano teve, pela primeira vez, um caráter beneficente com participação dos competidores por meio de parentes e amigos. Em gincanas que tiveram como prêmio períodos de descanso, água e barras de cereais aos competidores, as equipes fizeram doações de alimentos ao Lar dos Idosos Eurípedes Barsanulpho.

Foram arrecadados 500 quilos de alimentos não perecíveis e 688 litros de leite. A concessão dos bônus foi feita aos cinco primeiros competidores que completaram 100 quilos de alimentos arrecadados, entre quarta e quinta-feiras e também houve a entrega de uma garrafa de água para ser consumida em cima da moto - nos anos anteriores era proibido -, bananas, 10 minutos de descanso e uma garrafa de isotônico aos competidores que arrecadaram leite.

A alteração nas regras da competição, em relação aos anos anteriores, ocorreu para criação de uma função social da promoção do Grupo RCN de Comunicação, realizada desde 2014, segundo o coordenador artístico, Fernando Moraes. “Criamos uma maneira de juntar a disputa pelo prêmio com a oportunidade de contribuir com uma importante associação de Três Lagoas, que é o Lar dos Idosos”, disse