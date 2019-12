ESSA HONDA É MINHA! Silvano Marques bate recorde e vence reality após 70 horas Morador do bairro Alto da Boa Vista, Silvano levou para casa uma CB Twister 250

20 DEZ 2019 - 17h:29 Por Steffany Pincela

Após 70 horas e 25 minutos de uma prova de resistência, o comerciário repositor de mercadorias Silvano Marques de Souza, de 51 anos, venceu o reality show “Essa Honda é Minha!”, uma realização do Grupo RCN de Comunicação em parceria com a Honda Mototrês.

Morador do bairro Alto da Boa Vista, Silvano ganhou uma moto CB Twister 250. “Essa Honda finalmente é minha”, comemorou Silvano.

Sanderson Adriel de Souza, de 27 anos, desistiu da competição, às 17h07, após um distúrbio de sono, e teve um descontrole emocional.

A prova começou às 18h32 de terça-feira (17), na praça senador Ramez Tebet, no centro. Uma grande estrutura foi montada na praça, com a presença de equipes médicas, de segurança e de apoio - tudo transmitido em tempo real pela internet e pelos veículos do Grupo RCN.

No total, 15 competidores subiram nas motos. Durante a prova, os participantes não puderam conversar entre si nem com a torcida. A comunicação era permitida apenas com fiscais do reality. Também era proibido comer ou beber e ir ao banheiro fora dos intervalos. Os competidores não puderam dormir e nem colocar os pés no chão.

Durante a prova, foram realizadas gincanas entre os torcedores que beneficiaram os competidores, com pausa para água, banheiro, comida e meia hora de sono. Os leites e alimentos arrecadados serão doados ao Lar dos Idosos Eurípedes Barsanulfo.