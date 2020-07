TRêS LAGOAS Senadora Simone Tebet entrega R$ 5 milhões ao hospital para combate à Covid Cheque simbólico foi entregue nesta sexta-feira ao prefeito e diretor do Hospital

25 JUL 2020 - 07h:21 Por Ana Cristina Santos

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) destinou R$ 5 milhões para o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas para atendimento voltado à Covid-19. Nesta sexta-feira (24), Simone esteve em Três Lagoas para entregar um cheque simbólico à prefeitura, que repassará o dinheiro ao hospital. “É um gesto simbólico para dar conhecimento à população que o recurso já está na conta da prefeitura e vai para contribuir na luta contra este inimigo invisível”, destacou.

Além de Três Lagoas, Simone também destinou R$ 500 mil para Bataguassu e R$ 500 mil para Cassilândia, e R$ 400 mil para Brasilândia, totalizando R$ 6,4 milhões para a Costa Leste.

Simone Tebet esteve noMinistério da Saúde pedindo agilidade na liberação do montante, diante do agravamento do surto do novo Coronavírus em Mato Grosso do Sul.

“O dinheiro chega em boa hora e vai servir para a compra de remédios, equipamentos, material de proteção individual, contratação de pessoal temporário, compra de kits de teste para detecção do Covid-19 e para treinamento e capacitação de agentes de saúde. Estes R$ 5 milhões serão destinados ao Hospital Auxiliadora e vai atender aos moradores de toda a região”, destacou Simone.

A senadora explicou que o montante maior de recurso foi destinado para Três Lagoas por ser um município-polo, que por meio do sistema de saúde atende moradores de Santa Rita do Pardo, Selvíria, Inocência, Aparecida do Taboado, Inocência, Paranaíba, Brasilândia, Bataguassu e Cassilândia.

Ao todo, Simone solicitou a destinação de mais de R$ 28 milhões para 29 municípios de Mato Grosso do Sul. O dinheiro vai, especialmente, para hospitais em municípios-polo para que a população possa ser atendida em suas regiões e não precise se deslocar até Campo Grande, superlotando o sistema hospitalar da capital.