FINANCIAMENTO Simone Tebet comemora MP de acesso ao crédito O texto confere garantia às instituições financeiras de 30% de recursos

1 AGO 2020 - 08h:30 Por Ana Cristina Santos

O Senado aprovou a medida provisória que cria o Programa Emergencial de Crédito para Pequenas e Médias Empresas (Peac-FGI) para facilitar o crédito aos empreendedores em crise devido à pandemia de covid-19. O texto confere garantia às instituições financeiras de 30% dos recursos emprestados aos estabelecimentos com receita bruta de R$ 360 mil a R$ 300 milhões em 2019. Para viabilizar a medida, a União vai complementar com R$ 20 bilhões o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) por meio do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI).

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet (MDB-MS), elogiou a iniciativa e relembrou da importância das micro, pequenas e médias empresas para o País. Ela lamentou as portas fechadas dos estabelecimentos comerciais devido às medidas de isolamento social. “O fechamento do comércio também mata, através do desemprego, que tira o alimento da mesa da família brasileira. Então, quando o Congresso Nacional e o Governo Federal, num amplo consenso, aprovam medidas para garantir que empresas não fechem as suas portas e não mandem embora os seus trabalhadores, precisamos comemorar”, disse.