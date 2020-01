AVALIAÇÃO Simone Tebet consegue R$ 81 milhões para MS Recursos são de emendas individuais, uma emenda de bancada e recursos extraorçam

4 JAN 2020 - 07h:00 Por Ana Cristina Santos

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), conseguiu garantir R$ 81 milhões para investimentos nas áreas da saúde, educação e infraestrutura, em Mato Groso do Sul. O montante é referente as emendas ao orçamento de 2019.

De acordo com a assessoria da senadora, os recursos são de emendas individuais, uma emenda de bancada solicitada por ela, além de recursos extraorçamentários, este último que chega a R$ 38 milhões. Parte da verba orçamentária já foi liberada para o custeio da área de saúde. O restante foi empenhado até, 31 de dezembro, o que garante a liberação do recurso ao longo de 2020, segundo a senadora.

Do total, R$ 10 milhões serão destinados para Campo Grande, e será investido na substituição de pontes de madeira por concreto e para pavimentação e drenagem do bairro Jardim Centenário. Já os R$ 28 milhões que estavam previstos para obras de construção do anel rodoviário de Três Lagoas, devem ser destinados para restauração da BR-262, rodovia que liga o município a Campo Grande.

Somente de emendas de sua autoria, a senadora conseguiu o empenho de R$ 15,7 milhões. Os recursos devem ser investidos nas áreas de saúde, educação e infraestrutura.

Em entrevista, nesta semana, à TVC - Canal 13.1 e à rádio Cultura FM 106,5 MHz, a senadora - que esteve em Três Lagoas para as festividades de final de ano - disse que 2019 foi difícil, mas produtivo e importante para a retomada do crescimento do país. A senadora destacou a aprovação de pautas importantes para o país, como por exemplo, a reforma da Previdência.