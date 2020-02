POLÍTICA Simone Tebet critica articulação política do governo "É péssima", classificou a senadora, atual presidente da CCJ

17 FEV 2020 - 14h:22 Por Valdecir Cremon

A senadora Simone Tebet (MDB/MS) criticou a articulação do governo no congresso, que classificou como ''péssima''. A fala foi publicada no jornal Correio Braziliense, neste domingo, e ganhou repercussão, principalmente porque Simone é a atual presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça)) do Senado, e num momento em que o governo faz alterações nas pastas que tem responsabilidade nas negociações com o Congresso.

Para a senadora, é preciso acabar com o populismo em todos os segmentos do governo, incluindo o congresso nacional com suas alas de apoio e de oposição ao governo.

Veja trecho da entrevista dada pela senadora ao jornal Correio Brazilense, neste domingo (16).

A íntegra da entrevista pode ser acessada aqui.