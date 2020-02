VOTAÇÃO Simone Tebet diz que atuará em favor de MS na Reforma Tributária Senadora garante que será contrária a medidas que possam prejudicar MS

27 FEV 2020 - 13h:44 Por Da redação

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) acredita que a Reforma Tributária é a mais importante a ser votada no Congresso este ano. Ela garante garante que será contrária a medidas que possam prejudicar o Mato Grosso do Sul. “Os esforços serão para favorecer o Mato Grosso do Sul. Prejudicar, jamais!”. Ela é a única parlamentar do Estado a integrar a comissão mista do Congresso, criada recentemente para debater as propostas. A primeira reunião do colegiado ocorrerá na próxima terça-feira, 03 de março.

A comissão deve construir um único texto sobre a reforma. A expectativa é de que o texto seja concluído em 45 dias e de que a matéria possa ser discutida e votada ainda no primeiro semestre.

Para Simone, a Comissão Mista vai ajudar no diálogo entre Congresso e Governo Federal. “Nós não podemos ter vaidades, nem pensar em protagonismos. Temos um projeto da Câmara e um projeto do Senado. A pergunta é: Qual é o ideal para o País? Quem vai dizer? senadores e deputados que vão sentar na mesma mesa junto com o Governo federal para encontrar o melhor texto”, disse.