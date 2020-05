ENTREVISTA Simone Tebet diz que Bolsonaro precisa ter visão de estadista Senadora diz que não pode haver divisão nesse momento tão sério no país

20 MAI 2020 - 11h:22 Por Ana Cristina Santos

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) afirmou que não pode haver divisão no país em relação a essa questão tão séria de pandemia da Covid-19. Para a senadora, não existe prioridade entre saúde e economia, pois os investimentos nas duas áreas precisam ser feitos ao mesmo tempo.

“Não é saúde, ou economia. É saúde e economia. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo”, defendeu a senadora, em entrevista ao Jornal RCN Notícias da TVC e rádio Cultura FM, de Três Lagoas.

Simone disse que não está faltando dinheiro para a saúde pública. O Senado, de acordo com ela, aprovou R$ 6 bilhões para que governos e prefeituras invistam em ações de combate à pandemia de Coronavírus. Mato Grosso do Sul vai receber R$ 460,6 milhões para distribuir aos 79 municípios. Três Lagoas, por exemplo, vai receber R$ 20 milhões.

O problema da saúde pública, segundo a senadora, é a compra de respiradores, que não depende do Brasil, mas da entrega por outros países, o que já está sendo providenciado pelo governo federal.

A senadora destacou que o Congresso dividiu as ações em quatro eixos prioritários como medidas que buscam minimizar os impactos sociais, econômicos e na área da saúde provocados pelo novo Coronavírus.

Simone destacou que foi aprovado o auxílio emergencial para os trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. Ontem, o presidente sancionou projeto de lei que cria uma nova linha de crédito a micro e pequenas empresas com garantia de parte do recurso emprestado feita pelo governo federal. A senadora destacou que é preciso olhar para a classe que gera empregos, pois depois que acabar esse período de auxílio, as pessoas precisam voltar a trabalhar. E se algo não for feito, ao final dessa pandemia, a senadora disse que o desemprego e miséria será grande no país.

Simone ressaltou ser uma senadora independente, e que à frente da CCJ , sempre procura ajudar, melhorando os projetos que são necessários e votando no que for importante para o país.

Para Simone, não apenas o governo, mas a sociedade, erram quando radicalizam o debate, as ideias. “Agora é hora de bandeira branca. Acho que o presidente da república precisa ter uma postura de estadista, chamar os governadores, as autoridades para resolver o problema da pandemia”, destacou

Na avaliação de Simone, na parte econômica o governo de Bolsonaro encaminhou projetos importantes para o Senado. Segundo ela, o presidente “peca”, quando vai para a TV e passa uma mensagem equivocada.