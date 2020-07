COMBATE À COVID Simone Tebet garante R$ 30 mi para o Estado

4 JUL 2020 - 07h:20 Por Da redação

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) garantiu a 29 municípios de Mato Grosso do Sul cerca de R$ 30 milhões em recursos para o combate à Covid-19.

Segundo ela, o valor vai servir para a compra de remédios, equipamentos, respiradores, material de proteção individual e para manter UTIs abertas. “Infelizmente, o coronavírus está começando a fazer vítimas fatais em MS. Ainda não estamos no pico, mas estamos numa ascendente perigosa. Então, esse recurso será um alento para nossos hospitais regionais e Santas Casas”, disse.

Simone explicou que o recurso extra é fruto do trabalho do Congresso. Ele lembrou do projeto que destina R$ 2 bilhões para Santas Casas, e da aprovação de Medidas Provisórias que reservam mais R$ 6 bilhões para o combate à Covid-19.

Ela solicitou a destinação de recursos para hospitais em municípios-polo de Mato Grosso do Sul para que a população possa ser atendida em suas regiões e não precise se deslocar até Campo Grande, superlotando o sistema hospitalar da capital.

A senadora Simone Tebet reservou R$ 5 milhões para Dourados, que hoje tem a maior quantidade de casos. Três Lagoas também receberá R$ 5 milhões para atender a toda a população do bolsão.

A senadora destinou, ainda, R$ 2 milhões para Ponta Porã; quase R$ 1,7 milhão para Corumbá e R$ 1 milhão para municípios de porte médio: Amambai, Aquidauana, Coxim, Nova Andradina, Maracaju, Rio Brilhante e Naviraí. Os demais municípios também serão contemplados.