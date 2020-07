ENTREVISTA Simone Tebet pode disputar presidência do Senado Simone está entre os parlamentares mais influentes da seleção dos '100 Cabeças do Congresso'

25 JUL 2020 - 07h:40 Por Ana Cristina Santos

A senadora Simone Tebet (MDB) esteve em Três Lagoas nesta sexta-feira (24), fazendo a entrega de recursos ao Hospital Auxiliadora, na oportunidade visitou o Grupo RCN de Comunicação, onde foi recepcionada pelo diretor geral, Rosário Congro Neto, e concedeu entrevista a TVC canal 13.1.

A senadora falou da importância de ajudar os municípios nesse momento de pandemia, e discorreu sobre outros assuntos também, como política. Simone ficou entre os parlamentares mais influentes na seleção dos “100 Cabeças do Congresso Nacional”. “ Eu recebo isso com muita responsabilidade. Vejo isso com sinal de amadurecimento da sociedade, pois em um momento tão polarizado, vem uma senadora, independente, que é de centro, que dialoga com todos, e que ajuda o governo no que é preciso e faz críticas construtivas, quando necessário, e vem e ganha. Por isso, recebo como sinal de que o Brasil está amadurecendo, vendo que o caminho do meio e da racionalidade é o mais certo”, declarou.

Questionada se isso o credencia a pensar em disputar a Presidência da República em 2022, disse que, nesse momento, pensa em salvar vidas, ajudando no combate à Covid. Além disso, destacou que já foi tão longe na política, e que, se no momento certo, puder escolher, seria candidata à reeleição.

A senadora não escondeu a possibilidade em disputar à presidência do Senado em 2021. “Não acho que tenha condições em disputar uma presidência da República. Vamos pensar, talvez, na presidência do Senado, em janeiro, fevereiro de 2021, mas presidência da República é muito areia para o meu caminhão”, comentou.