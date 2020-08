TRêS LAGOAS Sindicato Rural realiza segunda edição da Feira Segura Feira será realizada no período da tarde no Parque de Exposições

25 AGO 2020 - 06h:30 Por Ana Cristina Santos

Diante do sucesso da primeira Feira Segura realizada no Parque de Exposições Joaquim Marques de Souza, o Sindicato Rural de Três Lagoas e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), realizam nesta sexta-feira (28), mais uma edição do evento.

A primeira Feira Segura foi realizada dia 14 de agosto, e teve a participação de 18 produtores do município, comercializando os produtos em dois sistemas, no modelo tradicional, em que os consumidores compravam os alimentos nas bancas diretamente com os feirantes e no sistema drive thru, sem necessidade de sair do veículo.

Desta vez, os clientes podem comprar diretamente na banca, ou solicitar pelo delivery. Para ter acesso ao parque de exposições é necessário estar usando máscara.

A feira desta semana será realizada das 13h30 às 18h30.