TERÇA-FEIRA Sindicatos decidem fechar lojas durante o feriado de Tiradentes Feriado de Tiradentes é na terça-feira, dia 21, e comércio não terá expediente

17 ABR 2020 - 14h:30 Por Tatiane Simon

Os Sindicatos do Comércio Varejista e dos Empregados do Comércio de Três Lagoas decidiram manter o comércio local fechado no dia do feriado nacional de Tiradentes, lembrado na próxima terça-feira (21).

O documento foi assinado nesta sexta-feira (17) pelos presidentes dos dois sindicatos. No texto, ainda há a seguinte recomendação das entidades: "Vamos aproveitar o feriado e mantermos o distanciamento social, fique em casa".

O funcionamento do comércio será normal na segunda-feira, véspera do feriado, e será retomado na quarta, dia 22.