ENSINO SUPERIOR Sisu vai oferecer 454 vagas em Três Lagoas para graduação Estudantes de todo o país poderão concorrer a 6.221 vagas ofertadas em MS

11 JAN 2020 - 08h:00 Por Kelly Martins

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) vai ofertar 453 vagas para graduação, no primeiro semestre de 2020, em Três Lagoas. As vagas estão distribuídas em diversos cursos na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). O ingresso será feito por candidatos que prestaram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e aguardam as inscrições para o Sisu, que começam no dia 21 de janeiro.

O campus de Três Lagoas da UFMS vai ofertar 294 vagas para os cursos de administração (bacharelado), ciências biológicas (licenciatura), ciências contábeis (bacharelado), direito (bacharelado), enfermagem (bacharelado), engenharia de produção (bacharelado), geografia (bacharelado), geografia (licenciatura), história (licenciatura), letras (licenciatura - habilitação em português/espanhol; habilitação em português/inglês e habilitação em português/literatura), matemática (licenciatura), medicina (bacharelado), pedagogia (licenciatura) e sistemas de informação (bacharelado).

Outras 160 vagas são ofertadas pela IFMS, que são para tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, tecnologia em automação industrial, engenharia de controle e automação e tecnologia em sistemas para internet.

As inscrições deverão ser feitas até às 23h59 de 24 de janeiro de 2020 e já é possível consultar as vagas que serão disponibilizadas por estas e outras universidades e institutos públicos do país.

Os candidatos que não forem selecionados poderão participar da lista de espera . O prazo, segundo o Ministério da Educação (MEC), será entre os dias 29 de janeiro e 4 de fevereiro. Ao todo, em Mato Grosso do Sul, serão 6.221 oportunidades em diferentes cursos das quatro unidades de ensino que adotam o sistema como medida para aprovar novos alunos. No entanto, a oferta é menor se comparada ao ano anterior. Houve redução de 20% na quantidade de vagas.