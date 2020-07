CRIANÇAS Sítio do Picapau Amarelo celebra o folclore brasileiro com live Mais uma live para curtir com as crianças!

22 JUL 2020 - 16h:27 Por Redação

Sítio do Picapau Amarelo é uma série de 23 volumes de literatura fantástica, escrita pelo Monteiro Lobato - Divulgação Para comemorar o folclore brasileiro o Sítio do Picapau Amarelo fará uma live nessa quinta-feira (23), às 16h. O evento será gratuito e voltado para as crianças. Para acompanhar a live, basta acessar os canais do Youtube, Instagram ou Facebook. Dica para as escolas O Sítio vai promover uma ação durante o mês de agosto, que é o mês do folclore, com apresentação online para salas de aula. Lendas como do Boto cor de rosa, Iara, Saci e Lobisomem são contadas com a ajuda dos personagens de Monteiro Lobato na plataforma de aulas dos colégios. Mais informações ligue (11) 99619-4994 ou pelo e-mail: sitio@sitiodopicapauamarelosp.com.br.

