PLACAS FINAIS 7 E 8 Só 22% dos motoristas licenciaram veículos em agosto; prazo encerra dia 31 Donos de veículos com placas finais 7 e 8 têm até 31 de agosto

27 AGO 2020 - 13h:00 Por Kelly Martins

Os proprietários de veículos com placas finais 7 e 8 devem ficar atentos quanto ao prazo de pagamento do licenciamento. O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) alerta que o prazo encerra em 31 de agosto e até o momento apenas 22% dos condutores estão em dia com o documento, em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o órgão, 329.094 veículos devem ser licenciados neste mês. Porém, apenas 73.303 da frota realizaram o procedimento junto ao Detran. Uma das facilidades para manter o licenciamento em dia, é o parcelamento no cartão de crédito. Todos os débitos veiculares, incluindo a taxa de licenciamento, podem ser pagos, em até 12 vezes. Essa opção está disponível ao proprietário de veículo desde 2018.

O Detran-MS tem incentivado o uso dos canais digitais a fim de evitar que o cliente se desloque até uma agência, sem necessidade. De julho a agosto deste ano, pelo menos 190 mil pessoas procuraram as agências do Estado para a emissão do licenciamento anual.

Além do licenciamento, por meio do Portal de Serviços – Meu Detran - é possível realizar a comunicação de venda de veículos, renovação de habilitação, entre outras ações.