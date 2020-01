RECESSO Só em fevereiro Leia a coluna Observatório da edição do Jornal do Povo deste sábado

4 JAN 2020

CALENDÁRIO

De acordo com o calendário eleitoral deste ano, o TSE deve lançar em abril uma campanha de rádio e na televisão para incentivar a participação das mulheres nas eleições. Não está prevista nenhuma peça nos meios digitais.

DEBANDADA X FORTALECIDO

O PSB de Três Lagoas deve perder duas figuras importantes, com peso de voto, neste ano. O vereador Apóstolo Ivanildo Teixeira e a ex-vereadora Marisa Rocha já estariam de malas prontas para o Democratas, partido que deve receber um número maior de lideranças com potencial de eleição. O DEM já conta com o vereador Marcus Bazé, o vice-prefeito de Três Lagoas, Paulo Salomão.

VICE

O DEM fez um convite para o ex- comandante da Polícia Militar de Três Lagoas, atual comandante do policiamento metropolitano de Campo Grande, Wilson Sérgio Monari, para filiar-se ao partido e disputar a Prefeitura de Três Lagoas, neste ano. A pergunta é: e Paulo Salomão, que também está no DEM, deixaria a parceria com o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) para ser vice de Monari?

PROTAGONISMO

Mato Grosso do Sul dispõe de protagonismo em pelo menos quatro pautas importantes para o governo de Jair Bolsonaro: projetos que passam pela CCJ, presidida por Simone Tebet (MDB); as relatorias de Soraya Thronicke (PSL) e Nelsinho Trad (PSD), além dos resultados positivos de Luiz Henrique Mandetta, no Ministério da Saúde, e de Tereza Cristina Corrêa, na Agricultura.

Em recesso

A Câmara de Três Lagoas entrou em recesso na semana anterior a do Natal e terá sua primeira sessão ordinária dia 4 de fevereiro. Não há previsão de sessões extras até o retorno aos trabalhos.