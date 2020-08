PANDEMIA Sobe para 1.134 número de infectados pelo coronavírus em Três Lagoas Taxa de recuperados também aumentou e chega em 756 pessoas livres da Covid-19

25 AGO 2020 - 08h:00 Por Tatiane Simon

Subiu para 1.134 o número de moradores infectados pelo novo coronavírus em Três Lagoas, segundo dados do Boletim Epidemiológico COVID-19 desta segunda-feira (25). Foram confirmados mais 18 casos nas últimas 24 horas.

Três Lagoas tem, até o momento, 359 casos ativos e 756 recuperados.

No hospital estão 16 pessoas, sendo que 14 delas são pacientes com o diagnóstico positivo para a doença e outros dois com a suspeita. Entre os 14 positivos, 11 estão na UTI e 3 na enfermaria. Os pacientes com a suspeita da Covid-19 estão em leitos de UTI e de enfermaria.