CORONAVÍRUS Sobe para 12 casos confirmados de Covid-19 em Três Lagoas Paciente é uma mulher de 52 anos que foi infectada após contato com pessoas diagnosticadas com a doença

15 ABR 2020 - 18h:46 Por Kelly Martins

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou na noite desta nesta quarta-feira (15) mais um caso confirmado do novo coronavírus, em Três Lagoas. Dessa forma, subiu para 12 pacientes diagnosticados com a doença na cidade.

De acordo com o novo boletim epidemiológico, a vítima é uma mulher de 52 anos que foi infectada após contato com pessoas diagnosticas com a Covid-19. Segundo a secretaria de Saúde, a vítima está em isolamento domiciliar e não precisou ser internada.

Além dos casos positivos, subiu também o número de notificações suspeitas de coronavírus. De 68 foi para 71, como aponta o boletim. Desse total, três estão em investigação. Os casos descartados foram para 52 e os excluídos continuam em dois.