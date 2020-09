PANDEMIA Sobe para 31 o total de mortes por Covid-19 em Três Lagoas Esta é a quarta morte confirmada nesta semana e a nona em setembro

24 SET 2020 - 17h:00 Por Tatiane Simon

Mais uma morte por Covid-19 foi registrada nesta quinta-feira (24). Segundo o Boletim Epidemiológico COVID-19, a vítima era uma mulher de 32 anos que estava internada na UTI do Hospital Auxiliadora desde o dia 17 deste mês. Esta é a quarta morte confirmada nesta semana e o total de óbitos chega em 31.

Além disso, mais 57 casos foram confirmados como positivos hoje. Outras 40 pessoas já finalizaram a quarentena, não apresentam sintomas e foram consideradas recuperadas da doença.

No hospital estão 17 pessoas, 04 confirmados em UTI pública, 04 em UTI privada, 02 em enfermaria pública e 02 em enfermaria privada. Entre os suspeitos, 02 está em enfermaria pública e 03 em UTI pública.

Portanto, Três Lagoas chegou 1.970 casos confirmados com 1.323 recuperados. O número de casos ativos subiu para 616.

Três Lagoas, 24 de setembro de 2020.

O Hospital Auxiliadora informa que a paciente G.S.R, 32 anos, deu entrada no hospital trazida pelo SAMU no dia 13 de setembro, com quadro de crise hipertensiva, vômito, broncoaspiração e rebaixamento do nível de consciência. A paciente precisou ser entubada e encaminhada para UTI, no dia 17 de setembro após exame de tomografia foi transferida para UTI COVID, realizou teste para COVID-19 no qual foi diagnosticado como positivo. A paciente teve piora em seu quadro clínico e foi a óbito nesta quinta-feira, 24. A paciente tinha comorbidades: hipertensão e asma.