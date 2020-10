PANDEMIA Sobe para 42 o total de mortes por Covid-19 em Três Lagoas Três Lagoas soma 2.764 casos confirmados desde o início da pandemia

26 OUT 2020 - 11h:45 Por Tatiane Simon

Subiu para 42 o total de óbitos por conta do novo coronavírus em Três Lagoas. Até sexta-feira (23), 40 moradores haviam perdido suas vidas para a Covid-19.

Os casos mais recentes, segundo dados do Boletim Epidemiológico Covid-19 desta segunda-feira (26), são de um homem de 61 anos e de uma idosa de 87 anos. O homem era hipertenso e faleceu no domingo (25) em outro município. Já a idosa, faleceu hoje e era cardiopatia, hipertensa, diabética e tinha trombose venosa.

Mais casos

Mais 8 casos foram confirmados como positivos hoje. Trinta e cinco pessoas finalizaram a quarentena, não apresentam sintomas e são consideradas recuperadas da doença.

No hospital, estão 13 pessoas, 04 confirmadas em UTI pública e 03 em enfermaria pública, 01 em UTI particular (caso de outro município) e 03 em enfermaria particular (01 caso também de outro município. Entre os suspeitos, 01 está em enfermaria pública e 01 em enfermaria UTI pública.

Portanto, Três Lagoas chegou a 18.255 notificações, destes, 2.764 foram confirmados e 15.491 deram negativo. Entre os positivos, 2.457 já se recuperaram da doença e 42 foram a óbito, então o número de casos ativos é de 265.