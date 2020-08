BASTIDORES Sobe para 7 o número de pré-candidatos a prefeito Leia essa e outras notas na Coluna Observatório

29 AGO 2020 - 10h:04 Por Da redação

NO MDB

Um problema no sistema de registro de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral não possibilita encontrar o nome do atual vereador Antônio Rialino na lista de filiados do MDB. No entanto, o vereador diz que está filiado ao MDB, e que trata-se apenas de um problema no sistema de filiação do TSE. Rialino garante que ingressou no MDB dentro do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para a troca de agremiação, a chamada janela partidária.

DECISÃO

O pré-candidato do PSDB, Ângelo Guerreiro disse que tem uma sintonia boa com o seu atual vice, Paulo Salomão, e que é uma pessoa companheira, porém, afirmou que a escolha do vice será uma decisão do partido e demais agremiações que serão aliadas na disputa.

CONVENÇÃO

O PSDB de Três Lagoas deve realizar a convenção partidária entre os dias 10 e 13 de agosto. O partido já tem definido, inclusive, todos os pré-candidatos a vereador nas eleições deste ano. No Estado, o PSDB deverá lançar candidato a prefeito em 57 cidades.

CHAPA PURA

E por falar em convenções, em Três Lagoas, alguns partidos estão com dificuldades para lançar chapa pura de candidatos a vereador. É que nas eleições deste ano, estão proibidas as coligações na proporcional. Ou seja, os partidos terão que lançar, pelo menos, 26 candidatos a vereador.

SETE

Agora aumentou para sete o número de pré-candidatos a prefeito de Três Lagoas nas eleições deste ano. Alguns estão convictos de que as pré-candidaturas são sólidas e que não existe possibilidade de coligação. Se as pré-candidaturas se concretizarem, essa será uma das eleições com maior número de candidatos.

COMISSÃO

O Sinted sugeriu que a Secretaria Municipal de Educação crie uma Comissão Provisória de Volta às Aulas da Reme, nos moldes da criada pelo governo Estadual, a fim de promover encontros periódicos para discutir o assunto.