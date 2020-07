TRêS LAGOAS Sobe para 81 o número de pessoas com Covid e 10 estão internadas Três Lagoas tem registrado aumento no número de moradores com o novo Coronavírus

1 JUL 2020 - 18h:14 Por Ana Cristina Santos

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, nesta quarta-feira (1), subiu para 81 o número de pessoas ativas com o novo Coronavírus na cidade. Na segunda eram 55 moradores ativos. No dia seguinte aumentou para 77, agora já são 88 pessoas em tratamento com a doença.

Ainda segundo o boletim, 10 pessoas estão internadas no hospital em leitos específicos para Covid. Do total de pacientes com Covid, cinco estão na UTI e um na enfermaria pública, que tem mais quatro casos suspeitos.

Apenas mais uma pessoa completou a quarentena, totalizando 208 pacientes recuperados da Covid desde o início da pandemia.

No boletim desta quarta-feira, houve o aumento de mais cinco pacientes com Covid. Entre os novos confirmados estão um homem de 39 anos sem vínculo com caso positivo e outro de 73 anos que teve contato com alguém já confirmado para a doença.

Entre as mulheres, os casos são de 27, 45 e 55 anos. A primeira ainda está em investigação sobre o vínculo com alguém já confirmado e as outras são contatos de casos positivos. Todos os casos confirmados hoje estão em isolamento domiciliar.