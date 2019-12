TRÂNSITO VIOLENTO Socorrista do Samu se torna vítima do trânsito violento Acostumado a salvar acidentados socorrista se tronou mais uma vítima no trânsito

18 DEZ 2019 - 17h:54 Por Alfredo Neto

Um homem de aproximadamente 35 anos socorrista do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) se tronou mais uma vítima do trânsito violento da nossa cidade, o socorrista sofreu uma acidente e fraturou a perna esquerda em mais um acidente de trânsito registrado nesta quarta-feira (18), o acidente aconteceu avenida Antônio Trajano dos Santos, no bairro Lapa, área central de Três Lagoas.

O homem estava em uma moto no sentido centro-bairro, e foi fechado por um carro prata que seguia o mesmo sentido. O motorista do carro estava na faixa da direta e fez uma conversão a esquerda, para estacionar no canteiro central da via.

O motociclista não conseguiu frear a tempo e colidiu na lateral do carro, após a colisão a moto caiu por cima da perna da vítima lesionando a perna esquerda na altura do tornozelo. A vitima desse acidente é socorrista do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e está de férias.

O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) amigos de trabalho da vítima do acidente, junto com militares do Corpo de Bombeiros socorreram à vítima para o hospital Auxiliadora consciente e orientada com fratura na perna esquerda e com escoriações pelo corpo.