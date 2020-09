CONVENÇÃO Solidariedade lança Sebastião Neto como candidato a prefeito e vice segue indefinido Convenção do Solidariedade foi realizada na sexta-feira (11), em Três Lagoas

15 SET 2020 - 11h:45 Por Redação

O jornalista Sebastião Neto foi lançado oficialmente como candidato a prefeito de Três Lagoas pelo Solidariedade, nas eleições 2020, durante convenção partidária, realizada na noite de sexta-feira (11). O evento ocorreu no plenário da Câmara de Vereadores, ocasião em que foram definidos 18 candidatos para vereador.

Serão 12 homens e seis mulheres. A coligação com os demais partidos que irão apoiar o Solidariedade será “Amor por Três Lagoas”. Na ocasião, não definido o candidato a vice-prefeito. De acordo com a coligação, o anúncio oficial ocorrerá nesta quarta-feira (16). Isso porque o Solidariedade deverá coligar-se com outras legendas e o prazo para a definição encerra amanhã, conforme determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).