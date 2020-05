ELEIÇÕES 2020 Solidariedade vai lançar candidato a prefeito em Três Lagoas Jornalista Sebastião Neto é pré-candidato a prefeito nas eleições deste ano

14 MAI 2020 - 17h:33 Por Ana Cristina Santos

Após o término do prazo para filiação partidária de pessoas interessadas em disputar as eleições municipais deste ano, ocorrido no mês passado, o cenário dos pré-candidatos a prefeito de Três Lagoas começou a ser definido. Até então, três nomes já estavam certos para disputar a prefeitura. Agora, surgiu mais um nome na disputa pela terceira cidade mais importante no Estado.

O jornalista Sebastião Neto, do Solidariedade, procurou ontem a direção do Grupo RCN de Comunicação para dizer que é pré-candidato a prefeito de Três Lagoas nas eleições deste ano.

A pré-candidatura de Sebastião foi lançada no final do mês passado, em Campo Grande, pelo presidente regional do partido, vereador de Campo Grande, Epaminondas Vicente, e pelos deputados estaduais Herculano Borges e Lucas de Lima. Além de candidato a prefeito, o Solidariedade lançará chapa completa com candidatos a vereador nas eleições deste ano.

Sebastião destacou que a população precisa ter uma nova opção para Três Lagoas. Neto, como é conhecido, promete mostrar o contraponto do que, para ele, vem ocorrendo de errado e precisa mudar na cidade.

O deputado estadual Herculano Borges acredita no potencial do partido e na pré-candidatura de Sebastião Neto a prefeito de Três Lagoas. “Três Lagoas é uma cidade muito importante e um polo de desenvolvimento no nosso Estado, e o Sebastião Neto aceitou o nosso convite, é o nosso pré-candidato e tem todo o apoio da Executiva e Diretório Estadual para mostrar suas propostas e falar ao povo de Três Lagoas aquilo que ele acha que é importante e interessante para o próximo governo municipal da cidade”, destacou.

Sebastião foi assessor de comunicação da Prefeitura de Três Lagoas no período de 2005 a 2010 e de 2014 a 2016, na gestão da ex- prefeito Simone Tebet, e Márcia Moura, ambas do MDB. Além de ser empresário no ramo da comunicação.

OUTROS NOMES

Além de Sebastião, o PSDB já tem seu pré-candidato definido há tempos, que é o atual prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), que tentará a reeleição.

O PSL também já lançou a pré-candidatura a prefeito do tenente coronel da Polícia Militar, Ênio de Souza, ex- comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas.

O Republicanos, antigo PRB, anunciou a pré-candidatura do auditor fiscal da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul, Fabrício Venturoli à Prefeitura de Três Lagoas.