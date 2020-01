CAMPANHA Sorteio do 'Natal Premiado' será nesta sexta e vai premiar 10 pessoas Ação faz parte do Catálogo de Ideias e Negócios do Grupo RCN de Comunicação em parceria com o comércio local

9 JAN 2020 - 10h:00 Por Tatiane Simon

Sorteio será, ao vivo, no telejornal “TVC Agora” da TVC HD – Canal 13.1 e pela rádio Cultura FM 106,5 MHz - Arquivo/JPNews O sorteio da promoção “Natal Premiado”, realizada pelo Grupo RCN de Comunicação e o comércio de Três Lagoas está bem próximo. Será realizado nesta sexta-feira (10), ao vivo, no telejornal “TVC Agora” da TVC HD – Canal 13.1 e pela rádio Cultura FM 106,5 MHz, a partir das 11h. Ao todo, dez pessoas serão premiadas com a ação. A promoção, iniciada em 7 de novembro, vai sortear um notebook, um tablet, um ar-condicionado, uma cama modelo king size, um telefone celular, uma bicicleta, uma poltrona “do papai”, uma TV de LED, três meses grátis de academia e um salário mínimo de R$ 1.039. A ação faz parte do “Catálogo de Ideias e Negócios” do Grupo RCN, que é composto por seis promoções realizadas durante o ano. Para participar, o consumidor precisa ir a uma das lojas parceiras da promoção, fazer compras, preencher o cupom e depositar em urnas instaladas em todas as empresas participantes. EMPRESAS PARCEIRAS Salvianos Restaurante, Espaço Três Lagoas, Foco Serviços, Aloizio Motos, Discautol, Gigante Do Brás, Posto Parati, Adilson Auto Peças, Lojas Central, Zig Zag Aviamentos, Gigantão 20 e Ótica Especializada.

