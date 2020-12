PARTICIPE! Sortudos recebem os prêmios do ‘Caminhão’ Para concorrer, basta comprar nas lojas participantes, preencher o cupom e depositar na urna

5 DEZ 2020 - 12h:00 Por Fernando Moraes

A entrega dos prêmios aos contemplados da promoção Caminhão de Prêmios iniciou no dia 30 de novembro, em Três Lagoas, pelo Grupo RCN. A auxiliar de portaria Neuza Pereira de Souza recebeu o prêmio em casa. Ela ganhou uma geladeira, com direito a participação ao vivo na TVC HD. Dia 1º de dezembro, no estúdio da TVC, os ganhadores Natanael do Nascimento, Ester de Lima e Silvia Cristina da Silva receberam, ao vivo, sanduicheira, ventilador e liquidificador. Foi entregue também um vale compra de R$ 500 para a estudante Anna Gabrielly Coutinho, que preferiu comprar livros com o dinheiro.

No dia 4, a diarista Luciene Souza ganhou uma bicicleta. Ela disse que não é a primeira vez que fatura prêmios sorteados pelo Grupo RCN. “Eu fui uma das ganhadoras da promoção ‘Duzentão na Minha Mão’ e já ganhei outros prêmios. E vou continuar participando hein!”, garantiu a diarista. O próximo sorteio será em 19 de dezembro, ao vivo, pela TVC HD. Para concorrer, basta comprar nas lojas participantes, preencher o cupom e depositar na urna. Acesse o portal JPnews e confira a lista das empresas participantes.