CORONAVÍRUS Supermercadista não vê riscos de desabastecimento Orientação é que consumidores evitem frequentar os supermercados com frequência

21 MAR 2020 - 11h:50 Por Gisele Mendes

Diante da pandemia do coronavírus, o presidente da Rede de Supermercados Nova Estrela e diretor da Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados, Joaquim Barbosa, afirmou, nesta quinta-feira (19), que não há, neste momento, risco de desabastecimento nos supermercados do Estado.



A afirmação foi feita depois de registrar “Um aumento expressivo de movimento” nas redes supermercadistas de Três Lagoas e também após observar pessoas comprando alimentos e produtos de limpeza e higiene pessoal em grandes quantidades.

“Não há necessidade de estocar alimentos em casa. Pelo contrário, é importante manter o mesmo ritmo de compras”, destacou.



Conforme Barbosa, há risco de reajuste de preços pela indústria, diante do alto consumo. “É claro que a indústria não deveria aproveitar desta situação, mas, infelizmente, é assim que acontece. Se o consumidor mantiver as compras elevadas, tudo poder ser inflacionado, como aconteceu com o álcool em gel”, alertou.



ORIENTAÇÃO

Ele destacou também que a orientação feita pelo Ministério da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, em relação a evitar locais com aglomeração de pessoas, deve se estender aos supermercados. “Há riscos da disseminação desta doença. Por isso eu reforço: vão ao supermercados só quando for muito necessário”, completou.