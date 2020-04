OPORTUNIDADE Supermercado abre 180 vagas e mostra recuperação na crise Candidatos fazem fila na Casa do Trabalhador e começam a ser selecionados pela empresa

25 ABR 2020 - 06h:25 Por Ana Cristina Santos

Apesar da crise econômica causada pelo novo Coronavírus, um supermercado será instalado no Shopping de Três Lagoas e vai gerar de 180 a 200 postos de trabalho a partir do próximo mês.

A Casa do Trabalhador de Três Lagoas já iniciou o processo de contratação de funcionários para trabalhar no supermercado São Francisco, que será inaugurado em maio. Somente nesta semana, foram 100 vagas abertas. Segundo o diretor da agência de emprego, Jurandir da Cunha Viana, o Nuna, os coordenadores já foram contratados e estão passando por treinamento nas filiais da rede no Estado de São Paulo.

Para concorrer as vagas, o candidato precisa pegar encaminhamento na Casa do Trabalhador, e depois o processo de entrevista por vídeo será feito pelo RH da empresa.

O diretor destacou que, em meio a demissões nesse período de crise devido a pandemia da Covid-19, a abertura dessas vagas de trabalho neste momento, é uma boa notícia para Três Lagoas. Além dessas vagas, nesta semana a Casa do Trabalhador da cidade estava com oportunidades ainda para a construção civil. “ A Casa do Trabalhador de Três Lagoas é uma das que mais tem disponibilizado vagas”, destacou o diretor.

Em virtude da pandemia da Covid-19, a Casa do Trabalhador reduziu o horário de atendimento das 7h às 12h, e limitou o atendimento por meio de distribuição de senhas para 100 pessoas por dia.

SHOPPING

O Shopping de Três Lagoas será reaberto nesta segunda-feira (27), depois de um mês fechado. A prefeitura autorizou a reabertura com a praça de alimentação adequando a distância de dois metros entre as mesas e o máximo de seis pessoas. Lojas deverão tomar as mesmas providências exigidas aos comerciantes em geral. O cinema e brinquedos para crianças permanecerão fechados.