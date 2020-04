SOLIDARIEDADE Supermercado doa frutas e legumes para famílias de Três Lagoas Verduras, legumes e frutas foram doados e ficaram disponíveis para a população em uma banca montada no estacionamento

11 ABR 2020 - 08h:00 Por Kelly Martins

Diante da crise econômica gerada pela pandemia do coronavírus, muitas famílias enfrentam dificuldades financeiras no país. Em Três Lagoas, o cenário não é diferente. Em meio ao caos, as ações solidárias têm ajudado muitas pessoas. A Rede de Supermercado Nova Estrela realizou nesta quarta-feira (8) distribuição de alimentos para famílias carentes.

Verduras, legumes e frutas foram doados e ficaram disponíveis para a população em uma banca montada no estacionamento de uma das unidade da rede de supermercado, que fica na avenida Clodoaldo Garcia. O diretor presidente do Nova Estrela, Joaquim Romero Barbosa, explicou que os alimentos foram doados pelos fornecedores. “Estamos vivenciando um momento difícil para muitas famílias e o nosso intuito é ajudar. Recolhemos vários alimentos, como melancia, chuchu, alface e diversos outros que estavam fora do padrão de venda. Porém, bons para o consumo”. Joaquim disse ainda que a ação vai continuar ao longo da semana e ressaltou que um dos objetivos é chamar a atenção do setor empresarial para doações.

“Qualquer pessoa pode participar dessa ação e fazer doações. É só trazer que vamos deixar disponível para quem precisa”, frisou. A ação solidária, conforme conta Joaquim, já tinha iniciado com o próprio pai e se tornou tradição. Dessa forma, decidiu dar continuidade. “Quando meu pai era vivo, ele levava alimentos de casa em casa para as famílias. Percorria diversos bairros. Hoje, estamos retomando algo que já era feito. O que diferencia daquela época é que, agora, as famílias podem vir até o nosso supermercado para buscar os alimentos e escolher o que quer levar”, observou. A Rede Nova Estrela possui três lojas em Três Lagoas.