SOLIDARIEDADE Supermercado realiza ação solidária e distribui alimentos Ação de solidariedade foi realizada pela Rede de Supermercado Nova Estrela

8 ABR 2020 - 22h:00 Por Kelly Martins

Diante da crise econômica gerada pela pandemia do coronavírus, muitas famílias enfrentam dificuldades financeiras no país. Em Três Lagoas, o cenário não é diferente. E em meio ao caos, a ações solidárias têm ajudado muitas pessoas. A Rede de Supermercado Nova Estrela realizou nesta quarta-feira (8) distribui alimentos para famílias carentes.

Verduras, legumes e frutas foram doados e ficaram disponíveis para a população em uma banca montada, no estacionamento de uma das unidade da rede de supermercado, que fica na avenida Clodoaldo Garcia. O diretor presidente do Nova Estrela, Joaquim Romero Barbosa, explicou que os alimentos foram doados pelos fornecedores. “ Estamos vivenciando um momento difícil para muitas famílias e o nosso intuito é ajudar. Recolhemos vários alimentos, como melancia, chuchu, alface e diversos outros que estavam fora do padrão de venda. Porém, bons para o consumo”.

Joaquim disse ainda que a ação vai continuar ao longo da semana. Ressaltou ainda que um dos objetivos é chamar a atenção do setor empresarial para doações. “ Qualquer pessoa pode participar dessa ação e fazer doações. É só trazer, que vamos deixar disponível para quem precisa”, frisou.