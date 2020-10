FAKE NEWS Surto de Covid-19 em presídio de Três Lagoas é mentira A população carcerária hoje, é de 755 e foram disponibilizados 800 testes rápido

26 OUT 2020 - 17h:00 Por Israel Espíndola

O representante do Ministério Público de Mato Grosso do Sul em Três Lagoas, Promotor de Justiça Luciano Anechini Lara Leite, e o Diretor do Estabelecimento Penal de Segurança Média do município, Raul Augusto Sá Ramalho, informam à população três-lagoense e às famílias dos detentos que uma notícia equivocada tem sido veiculada em algumas redes sociais e tem deixado os familiares dos custodiados preocupados. O esclarecimento é para que não haja qualquer dúvida: não há surto de covid-19 entre os detentos em Três Lagoas.

