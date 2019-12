INDICADORES Suzano mostra o hexatrem Leia a coluna indicadores da edição de sábado (28) do Jornal do Povo

28 DEZ 2019

PRÉDIO DA MABEL

O patrimônio da Pepsico, vazio, na entrada de Três Lagoas, pode ser negociado com uma empresa de alimentos no primeiro trimestre. A multinacional norte-americana recebeu propostas de um fabricante brasileiro de colchões e espumas.

NADA A VER?

A Petrobras voltou a negociar a compra de maiores volumes de gás natural da Bolívia. A retomada ocorre no mesmo momento em que a estatal paralisou a venda da UFN 3 - que precisa de gás para funcionar - ao grupo russo Acron, o mesmo que pretende se associar à boliviana YPFB para vender gás no Brasil.

SUPERCOMBOIO

A Suzano lançou, em Três Lagoas (MS), uma estratégia de logística inédita no mundo: um “supercomboio”, com seis semirreboques engatados, com capacidade para transportar até 200 toneladas de toras de eucalipto de uma só vez, garantindo 127% de ganho na produtividade em relação aos tritrens e de 27% em relação aos pentatrens (co9m cinco unidades) que a empresa utiliza em suas operações.