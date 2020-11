PARADA GERAL Suzano realiza “Parada Geral” para manutenção de fábrica de celulos Anualmente fábricas de celulose paralisam atividades para manutenção de seus equipamentos e aquecem economia da cidade

28 NOV 2020 - 08h:40 Por Bruno Axelson



Mais de 1,4 mil trabalhadores, de diferentes estados do país, chegaram nessa semana em Três Lagoas. Profissionais de diversas áreas, contratados pela empresa Suzano, para executar serviços de manutenção e inspeção industrial, durante a Parada Geral da unidade, que envolve duas fábricas de Celulose.

A, primeira, parada geral ocorrerá na fábrica 1, entre 29 de novembro e 7 de dezembro. Já a partir do dia 8 de dezembro, será iniciada a manutenção na fábrica 2, com previsão de ser concluída em 17 de dezembro. Juntas, as fábricas formam a maior unidade produtora de celulose do mundo, cerca de 3,25 milhões de toneladas ao ano.

MOVIMENTAÇÃO ECONOMICA

A chegada, destes, profissionais temporários também movimenta a economia do município. Ao todo, 91 empresas de diferentes segmentos foram contratadas para operação. Além de mão de obra especializada para os trabalhos na unidade, a Parada Geral também se torna importante aliada da economia local, já que esses profissionais consomem e utilizam produtos e serviços em hotéis, restaurantes, lavanderias, padarias e diversos outros setores.

O setor hoteleiro, por exemplo, já registra lotação. O hotel da empresária Sandra Britto, na avenida Filinto Muller, no Jardim Morumbi, esta com todos os quartos ocupados deste a última quinta-feira (26).

O empresário, Pedro Tavares, dono de uma galeria no bairro São Jorge, também sentiu a chegada destes trabalhadores. “Temos padaria e restaurante na galeria, que já registra um aumento de 30% nas vendas”, explicou.

PROCOLO COVID-19

O planejamento, da Parada Geral deve seguir rigoroso protocolo de biossegurança, para a prevenção da Covid-19. De acordo com Eduardo Ferraz, gerente executivo da unidade, “a Parada Geral ocorre com base em um planejamento minucioso que se iniciou ainda em 2019. Para este ano, temos outro desafio, que é de promover a manutenção e inspeção em nossa unidade com a excelência pela qual somos conhecidos, seguindo todos os protocolos de biossegurança”.

A empresa ainda destaca que desde o início do ano, segue rígido plano de prevenção à Covid-19, que será intensificado e estendido a todos os fornecedores para atender as peculiaridades da Parada Geral. “O nosso objetivo é concluir a Parada Geral com contaminação zero e estamos preparados para isso”, ressalta Ferraz.