FLAGRANTE Tabletes de maconha são apreendidos em penitenciária de Três Preso foi flagrado pulando alambrado de presídio

2 JUN 2020 - 12h:45 Por Kelly Martins

Oito tabletes de maconha totalizando mais de 1,7 kg foram apreendidos por agentes na Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas, que abriga atualmente mais de 700 presos. Porém, a capacidade é para 300, segundo a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). A apreensão ocorreu na tarde desta segunda-feira (1º) e, conforme o boletim de ocorrência registrado pelos servidores, parte dos tabletes estava do lado de fora da unidade prisional.

As câmeras de segurança registraram um preso escalando o alambrado de proteção. Ele foi abordado pelos agentes penitenciários fora do pavilhão, na parte do gramado. Em seguida, levado para a cela disciplinar. Na ocasião, os servidores iniciaram uma varredura no local.

Foram encontrados os tabletes de maconha, dentro e fora da unidade, e ainda uma mochila, que estava na lateral do muro da penitenciária, próximo à área de mata.