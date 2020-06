FISCALIZAÇÃO Tabletes de maconha são apreendidos em penitenciária de Três Lagoas Pacotes de droga estavam próximos ao pavilhão 4 da unidade

22 JUN 2020 - 08h:29 Por Kelly Martins

Mais uma vez, tabletes de maconha foram apreendidos na Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas. O fato ocorreu neste domingo (21) e o entorpecente foi encontrado nos fundos do pavilhão 4. De acordo com os agentes penitenciários, os pacotes seriam entregues para detentos, porém, a ação foi interceptada. Foram apreendidos 932 gramas de maconha, segundo a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

Essa é a quinta apreensão em menos de um mês na unidade prisional, que abriga atualmente mais de 700 detentos, sendo que a capacidade é para apenas 230. Já foram apreendidos maconha e cocaína, além de seis celulares e carregadores, entre arremessos e flagrantes na portaria da unidade.

De acordo com a Agepen, as ações é um trabalho em conjunto com policiais militares que fazem a vigilância nas torres da muralha. O que resultou também na prisão de duas pessoas que tentavam arremessar drogas para o presídio na última semana.