PROMOÇÃO Tanque Cheio premia 2ª ganhadora e anuncia novo sorteio Sorteada contou que o esposo está desempregado e que o prêmio chegou em boa hora

11 ABR 2020 - 13h:00 Por Beatriz Rodas

A promoção Tanque 100% Cheio é uma oferta exclusiva do Posto Parati, em parceria com a Cultura FM e a TVC HD. Todo mês são sorteados 40 litros de combustível da escolha do ganhador.

Silvana Costa, doméstica do bairro Bela Vista, foi a segunda contemplada do ano e é uma superfã da Cultura FM e da TVC HD, tanto que já ganhou em outros sorteios, prêmios como jantar, kit de churrasco, e ingressos para eventos.

A sorteada contou que o esposo está desempregado e que o prêmio chegou em boa hora.



COMO PARTICIPAR?

Para participar e ser o próximo a ganhar e ter o tanque do seu veículo cheio é só acessar a página da Cultura FM & TVC HD – Três Lagoas/MS, clicar na publicação da promoção Tanque 100% cheio, que está fixada no topo da página, e seguir as orientações da legenda. Pronto! O próximo contemplado pode ser você.