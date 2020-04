RECOMENDAÇÃO Taxa de isolamento fica abaixo de 40% em Três Lagoas Números mudam a todo instante de acordo com o comportamento populacional

20 ABR 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

Sete em cada 10 moradores de Três Lagoas não respeitaram o isolamento social em abril. Essa é a principal recomendação do Ministério da Saúde para prevenção do contágio do coronavírus. De acordo com a plataforma Mapa Brasileiro da Covid-19, feita pela In Loco, indica que o melhor índice de isolamento social na cidade neste mês foi de 57% no dia 5. Isso revela que pouco mais da metade da população estava respeitando a quarentena no município.

A pior taxa de isolamento registrada foi no dia 7. Quando somente 35% da população conseguiu ficar em casa. O dia foi marcado pela reabertura das agência bancárias, em Três Lagoas, após flexibilização do decreto municipal. Aglomeração, falta do uso de máscaras e longas filas foram vistas em todos os bancos da cidade. A situação levou ao fechamento da agência da Caixa Econômica Federal. Na segunda-feira (13), os bancos passaram a atender com horário marcado e distribuição de senhas. Mesmo assim, a taxa de isolamento ficou abaixo da recomendada pelas autoridades: 39%. A maioria dessas pessoas queria informações sobre o auxílio emergencial, pago pelo governo federal.

Os números são dinâmicos e mudam a todo instante de acordo com o comportamento populacional de cada município.

Após a retomada de bancos e comércios, a orientação dada pela Secretaria Municipal de Saúde continua a mesma: a de que a população permaneça em casa e só saia em caso de extrema necessidade. (Tatiane Simon)