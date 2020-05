TRêS LAGOAS Taxa de isolamento melhora no domingo, mas ainda segue abaixo do recomendado Levantamento indica que 53,6% dos três-lagoenses ficaram em casa

25 MAI 2020 - 12h:00 Por Tatiane Simon

O índice de isolamento em Três Lagoas subiu no último domingo (24) em relação às semanas e domingos anteriores. O município chegou a 53,6% da população dentro de casa, segundo dados de monitoramento feito pela Secretaria Estadual de Saúde. O levantamento não indica o comportamento de sexta e sábado. Mas cita que na quinta-feira (21), a taxa de isolamento na cidade ficou em 40,2%. Na quarta, menos ainda: 39,1% e 41,4% na terça-feira (19).

Apesar de mais pessoas em casa e colaborando com o aumento das taxas de isolamento, ainda assim Três Lagoas continua com índices abaixo do ideal.

O recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é no mínimo 60% de isolamento para reduzir os casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

Três Lagoas tem, até o momento, 126 casos confirmados de contaminação.