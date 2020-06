TRêS LAGOAS Taxa de isolamento no domingo sobe, mas tendência é cair durante dias úteis Levantamento indica que 48,5%% dos três-lagoenses ficaram em casa

1 JUN 2020 - 16h:00 Por Tatiane Simon

O índice de isolamento em Três Lagoas registrada no último domingo (31 de maio) ficou abaixo em relação aos domingos anteriores. O município marcou somente 48,5% da população dentro de casa, segundo dados de monitoramento feito pela Secretaria Estadual de Saúde. No domingo passado, o índice chegou a 53,6%.

O levantamento não indica o comportamento de sexta e sábado. Mas cita que na quinta-feira (28), a taxa de isolamento na cidade ficou em 38,5%. Na quarta, menos ainda: 41,7%. E 43,1% na segunda-feira (25).

Apesar de mais pessoas em casa e colaborando com o aumento das taxas de isolamento aos finais de semana, ainda assim Três Lagoas continua com índices abaixo do ideal, principalmente, durante os dias úteis, quando muitas pessoas precisam retornar às suas atividades de trabalho.

O recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é no mínimo 70% de isolamento para reduzir os casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

Três Lagoas tem, até o momento, 147 casos confirmados de contaminação.