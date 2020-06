COVID-19 Taxa de isolamento social cai e o risco aumenta Apenas 38% da população conseguiu cumprir o isolamento social

20 JUN 2020 - 07h:06 Por Kelly Martins

Ao contrário das orientações para reduzir o contágio do novo coronavírus, as taxas de isolamento social continuam abaixo do esperado. Em Mato Grosso do Sul, a adesão foi de apenas 35,1%, e o estado ficou na 25°pior posição no ranking das unidades da federação. E em Três Lagoas a situação não é diferente. Apenas 38% da população conseguiu cumprir o isolamento social. Com essa média nem parece que há um vírus altamente contagioso circulando.

O recomendado pela Organização Mundial de Saúde é no mínimo 60% de isolamento para reduzir os casos de pessoas infectadas pela Covid-19. A taxa de isolamento social em Três Lagoas quase nunca atinge a marca ideal.

PERCENTUAL

Segundo dados de monitoramento feito pela Secretaria Estadual de Saúde, o município chegou a registrar 53,6% da população dentro de casa no mês de maio. Esse foi o maior índice que o município atingiu durante a pandemia.

MEDIDAS SIMPLES

Sem o isolamento, o índice de contaminação seria bem maior, o que levaria o sistema de saúde a um colapso. Já com as medidas de isolamento, a contaminação é menor. Enquanto a ciência não descobrir uma vacina para combater a doença, o isolamento social será a medida mais eficaz para reduzir a velocidade do contágio pelo novo coronavírus. A conta é simples: quanto menos contato social e físico, menores são as chances de contrair o vírus, e de contaminar outras pessoas.

A consciência coletiva se faz necessária, como aponta o setor da Saúde, para que o Estado não atinja o patamar caótico de algumas unidades da federação em que a saúde pública já beira o colapso.