FORA DE CASA Taxa de isolamento social permanece abaixo dos 50% em Três Lagoas Enquanto isolamento social reduz, índice de novos casos de Covid-19 aumenta

20 JUL 2020 - 08h:30 Por Tatiane Simon

Três Lagoas registra mais um fim de semana com índices de isolamento social inferiores a 50% da população. No sábado (18), 48% da população três-lagoense adotou o isolamento como medida sanitária. No domingo (19), a taxa foi um pouco menor: 40%. Com este comportamento, o índice, na cidade, ficou muito abaixo do que é preoconizado pela Organização Mundial da Saúde, que é 70%.

Durante a semana, o índice variou entre 33,6% e 48%, com o menor valor atingido na sexta-feira (17) e o maior no sábado (18). As informações são da atualização mais recente do levantamento divulgado pelo Governo do Estado.

Os piores índices de adesão ao isolamento social ocorrem na semana em que Três Lagoas registra uma explosão de novos casos do novo coronavírus. Foram 97 confirmações da Covid-19 na semana passada, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde.