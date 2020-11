COVID-19 Taxa de recuperados é de 86% e pesquisas avançam em MS Três Lagoas atinge mais de 2.800 infectados com a doença

2 NOV 2020 - 10h:00 Por Caroline Vicente

A pandemia da Covid-19 já ultrapassa 7 meses, e em Três Lagoas foram mais de 2.800 contaminados com a doença. Apesar do número ser bastante expressivo, o número de recuperados está em 86%, o que deixa os três-lagoenses um pouco mais confortáveis diante dessa situação.

Em Mato Grosso do Sul, estão sendo desenvolvidas quatro vacinas para ajudar no combate ao novo coronavírus. As expectativas são grandes, e a espera se torna cada vez maior.

A Pneumologista, Vanessa Alves de Lima, fala um pouco sobre as expectativas da vacina e mais informações sobre os números otimistas diante dessa situação.

Confira o vídeo na integra.