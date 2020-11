ELEITOR Tem dúvidas sobre os locais de votação e o número das seções? Confira aqui Quase 84 mil eleitores estão aptos a votar, no domingo (15), na cidade

15 NOV 2020 - 14h:29 Por Kelly Martins

Os eleitores devem verificar o local de votação antes mesmo de sair de casa. Em Três Lagoas, são 31 pontos, entre escolas públicas do estado e município, também privadas, além do o antigo campus 1 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

São 83.973 eleitores na cidade que vão votar em 285 seções distribuídas nos colégios eleitorais. De acordo com a Justiça Eleitoral, apenas um local de votação até o momento foi alterado. Isso ocorreu no Distrito de Garcias, sendo que os eleitores vão votar, no domingo, no Distrito de Arapuá. As urnas estarão liberadas até às 17h.

Confira abaixo os locais de votação e as seções:

Local de Votação: Salesiano Dom Bosco

Endereço: R. João Gonçalves Oliveira – 359 – Bairro Lapa

Zona/Seções: 9ª - 27, 28, 29, 30, 31, 220 e 226

Local de Votação: EEPSG Prof. João Magiano Pinto

Endereço: Av. Antônio Trajano – 1.662 – Bairro Vila Nova

Zona/Seções: 9ª - 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 206 e 256

Local de Votação: EEPSG Afonso Pena

Endereço: Av. Zuleide Peres Tabox – 444 - Centro

Zona/Seções: 9ª - 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69

Local de Votação: EEPSG Fernando Corrêa

Endereço: R. João Carrato – 1.545 – Bairro Vila Nova

Zona/Seções: 9ª - 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 168, 193, 200, 211

Local de Votação: EE José Ferreira

Endereço: R. Beta – 8 - Bairro Jupiá

Seções: 119, 120, 188, 213

Local de Votação: EEPSG Padre João Tomes

Endereço: R. Ayrton Senna – Bairro Vila Piloto

Zona/Seções: 9ª - 166, 171, 176, 179, 182, 185, 189, 190, 194, 198 e 209

Local de Votação: EE “Bom Jesus”

Endereço: R. Domingos Rimoli – 1.255

Seções: 9ª - 46, 47, 48, 170, 173, 177, 201, 205

Local de Votação: EM Joaquim Marques de Souza

Endereço: R. Alaor Pimenta de Queiroz – 1.667 – Bairro Vila Alegre

Seções: 9ª - 192, 196, 204, 210, 222, 227, 248, 252, 254

Local de Votação: Senai

Endereço: R. José Amilcar Congro Bastos – 1.313 – Bairro Vila Nova

Zona/Seções: 9ª - 178, 180, 181, 183, 187, 191, 202 e 212

Local de Votação: Colégio Unitrês Objetivo

Endereço: R. Urias Ribeiro – 2.327 – Bairro Bela Vista

Seções: 203, 207, 228, 251

Local de Votação: EM Elson Lot Rigo

Endereço: R. Marcilio Dias – 2.916 – Bairro Jardim Oiti

Zona/Seções: 9ª - 217, 221, 224, 247, 250 e 255

Local de Votação: EM Ramez Tebet

Endereço: Av. Filinto Muller – 3.215 – Bairro Jardim Morumbi

Zona/Seções: 9ª - 218, 223, 230, 249 e 253

Local de Votação: EM Presidente Médici

Endereço: R. Otávio Sisgefredo Roriz – 1.336 – Bairro Vila Nova

Zona/Seções: 9ª - 49, 50, 51, 52, 70, 71, 72, 184, 186 e 195

Local de Votação: EM Maria de Lourdes Lopes

Endereço: R. Vinte e quatro – Bairro Vila Piloto 2

Seções: 9ª - 219 e 225

Local de Votação: EEPSG Edwards Corrêa de Souza

Endereço: R. João Gonçalves de Oliveira – Bairro Interlagos

Zona/Seções: 9ª - 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 e 240

Local de Votação: EM Irmã Sheila

Endereço: R. Crispim Coimbra – 1.865 – Bairro Interlagos

Zona/Seções: 9ª - 241, 242, 243, 244, 245 e 246

Local de Votação: Sesc

Endereço: R. Elmano Soares – 854 – Bairro Centro

Zona/Seções: 51ª - 1, 2, 3, 4 e 5

Local de Votação: EE Dom Aquino Corrêa

Endereço: Av. Dr. Clodoaldo Garcia – 723 – Bairro Santos Dumont

Zona/Seções: 51ª - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 96, 119, 123, 135, 164, 166 e 171

Local de Votação: Centro Universitário de Três Lagoas (UFMS 1)

Endereço: Av. Capitão Olinto Mancini – 1.662 – Bairro: Colinos

Zona/Seções: 51ª - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 109 e 132, 150 (agregada à seção 25)

Local de Votação: EM Marlene de Noronha Gonçalves

Endereço: R. Manuel Duque de Faria – 2.142 – Bairro: Jardim Maristela

Zona/Seções: 51ª - 34, 35, 36, 37, 105, 114, 120 e 127

Local de Votação: EE João Dantas Filgueiras

Endereço: R. José Teixeira da Silva – 475 –Jardim Ipacaraí

Zona/Seções: 51ª - 38, 39, 40, 41, 74, 79, 83, 92, 111, 124, 130, 156, 165 e 170

Local de Votação: Centro de Educação Infantil Nossa Senhora Aparecida

Endereço: R. Coronel Lima Figueiredo – 595

Zona/Seções: 51ª - 42, 43, 44, 45, 46, 75, 125 e 146

Local de Votação: EM Eufrosina Pinto

Endereço: R. Bernardino Antônio Leite – Bairro Santos Dumont 2

Zona/Seções: 51ª - 47, 48, 76, 94, 115, 128 e 162

Local de Votação: EM Parque São Carlos

Endereço: R. Irmãos Cameschi – 688 – Bairro São Carlos

Zona/Seções: 51ª - 49, 50, 51, 80, 82, 84, 91, 95, 101, 107, 116, 126, 163 e 169

Local de Votação: EE João Ponce de Arruda

Endereço: R. Manoel Pedro de Campos – Bairro: Santa Rita

Zona/Seções: 51ª - 61, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 87, 98, 106 e 117

Local de Votação: EE Afonso Francisco Xavier Trannin

Endereço: R. José Ribamar – 31, Distrito Arapuá

Zona/Seções: 51ª - 68, 69, 70, 71 e 113

Local de Votação: EM Maria Eulália Vieira

Endereço: Av. Capitão Olinto Mancini – 2.775 – Bairro Jardim Alvorada

Zona/Seções: 51ª - 32, 33, 72, 77, 81, 86, 89, 97, 104, 129, 139, 145, 154, 161 e 168

Local de Votação: Funlec (Fundação Lowrons de Educação e Cultura)

Endereço: R. Santa Luzia – 313 – Bairro Santa Terezinha

Zona/Seções: 51ª - 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 85, 88, 100, 103, 112, 133 e 140

Local de Votação: EM Olyntho Mancini

Endereço: Av. Rafael de Haro – Bairro Vila Haro

Zona/Seções: 51ª - 99, 110, 122, 134, 143, 152, 158 e 167

Local de Votação: SESI

Endereço: R. Angelina Tebet – 807 – Bairro Santa Luzia

Zona/Seções: 51ª - 137, 138, 141, 144, 147, 149, 153, 155, 157 e 160

Local de Votação: E.M Flausina de Assunção Marinho

Endereço: R. Maria Moreira Queiroz – 1.880 – Bairro: Santa Rita

Zona/Seções: 51ª - 136, 142, 148, 151 e 159