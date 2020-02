BASTIDORES Tem partido em Três Lagoas que está desesperado em busca de candidatos 'bons de voto' Leia essa e outras notas na Coluna Observatório

8 FEV 2020 - 07h:00 Por Da redação

ELOGIOS

Os vereadores de Três Lagoas voltaram aos trabalhos legislativos, nesta semana, após o recesso. Além da apresentação de ações realizadas e metas apresentadas pela administração, a primeira sessão do ano foi marcada por elogios ao prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB). O único crítico da administração foi Gilmar Garcia Tosta (PSB).

DESCULPAS

A sessão foi marcada, inclusive, por abraço e pedido de desculpas de Wagner Tenório, o Silverado (PSDB), ao prefeito Ângelo Guerreiro. Silverado, que é do mesmo partido do prefeito, sempre considerou Guerreiro como um pai e trabalhou com ele por cerca de 20 anos. Mas, depois de eleito - com o apoio de Guerreiro, diga-se - andou criticando a administração. Nesta semana, pediu desculpas e disparou “todo mundo erra”. Guerreiro aceitou.

DISPUTA

Ao que tudo indica, nas eleições deste ano, não deverá haver muitos candidatos na disputa pela Prefeitura de Três Lagoas. Pelo andar da carruagem, o cargo será disputado por Ângelo Guerreiro, Fabrício Venturoli e um candidato do PT, que ainda não foi definido.

DESESPERO

Tem partido em Três Lagoas que está desesperado em busca de candidatos “bons de voto”. É que devido ao fim das coligações nas proporcionais, partidos - grandes e nanicos - terão dificuldades para lançar chapa pura e atingir o quociente eleitoral. O que não vai faltar são trocas de partidos.

PURO MATO!

Enquanto Três Lagoas corre novo risco de sofrer epidemia de dengue, locais em áreas populosas seguem com muito mato. Caso específico do quartel do Exército. Moradores correm atrás de políticos para cobrar soluções ao problema.