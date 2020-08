ENTREVISTA ‘Temos recebido muito apoio para disputar a prefeitura’, diz Venturoli Fabrício Venturoli é pré-candidato a prefeito de Três Lagoas

13 AGO 2020 - 11h:10 Por Ana Cristina Santos

Dando sequência a séria de entrevistas com os pré-candidatos à prefeito de Três Lagoas, o convidado do RCN Notícias desta quinta-feira (12), foi o auditor fiscal da Secretaria de Fazenda, Fabrício Venturoli, do Republicanos.

Fabrício disse que está preparado para administrar Três Lagoas e fazer a diferença. Segundo ele, os moradores querem um projeto novo para a cidade, diferente do atual.

Para Venturoli, Três Lagoas precisa de gestão, de organização e coerência. “Na minha gestão, tudo isso será aplicado”, destacou.

O pré-candidato a prefeito do Republicanos já disputou uma eleição para deputado federal, tendo 9,5 mil votos, depois foi vice- candidato a prefeito na chapa encabeçada por Jorge Martinho, tendo 18 mil votos. Na eleição passada, saiu candidato a deputado estadual tendo 14 mil votos. “A gente vem crescendo eleitoralmente”, destacou.

Fabrício disse que vem se preparando para disputar a prefeitura da cidade, e que tem recebido o apoio de muitas pessoas, inclusive da classe evangélica.

Veja a entrevista na integra