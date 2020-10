PREVISÃO DO TEMPO Temperaturas continuam elevadas e terça-feira promete mais um dia de calorão Crianças e idosos são os grupos mais afetados durante esse período

6 OUT 2020 - 07h:53 Por Caroline Vicente

Nesta terça-feira (6), o sol continua firme e as temperaturas seguem altas, em Três Lagoas a mínima foi de 20° e máxima de 41°. Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), a expectativa de chuva é para domingo (11).

Ontem (5), os termômetros saltaram em Água Clara, região leste do Estado, que ficou como a segunda cidade mais quente do país, registrando 44,6°. Ficando pra trás somente de Bom Jesus, no Piauí, que registrou 44,7°.

Nas atuais condições climáticas, vale destacar a importância de se manter hidratado, e pra isso vale tudo. Água de coco ou sorvete, o importante é não deixar de consumir uma quantidade saudável de líquido nesse calorão.

Devido a baixa umidade relativa do ar, que pode variar entre 50% e 10%, o alerta vermelho vai para as crianças e idosos, grupos que acabam sofrendo mais que o normal durante o período de calor.