METEOROLOGIA Temperaturas despencam com sensação térmica de 4ºC na madrugada Temperatura mínima no sábado será de 12°C e 16°C no domingo

8 MAI 2020 - 07h:25 Por Tatiane Simon

Temperatura mínima no sábado será de 12°C e 16°C no domingo - Danielle Leduc/JP Madrugada gelada nesta sexta-feira com registro de temperatura mínima de 7,1ºC e sensação térmica de 4ºC em Três Lagoas. O dado é do meteorologista Natálio Abrahão Filho, da Estação Meteorológica Uniderp/Anhanguera, ligado ao Inmet. Pela manhã de hoje, o Sol apareceu mas a máxima será de 26ºC, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe). O friozinho continua no fim de semana com registro de temperatura mínima no sábado será de 12ºC e e 16ºC, no domingo. Dia mais fresco em Água Clara com registro de mínima de 19°C e a máxima de 29°C. Calor em Bataguassu e Brasilândia com registro de temperatura mínima de 18°C e a máxima de 27°C. Nas cidades de Paranaíba e Aparecida do Taboado, o tempo é de parcialmente nublado entre à tarde e à noite. A temperatura fica entre 19°C e 30°C. Em Inocência os termômetros variam de 20°C a 29°C com chuva forte.

