SAúDE Tempo seco castiga três-lagoenses e piora problemas respiratórios Beber bastante água é uma das principais recomendações no período de estiagem

12 AGO 2020 - 10h:30 Por Tatiane Simon

A estiagem em Três Lagoas tem castigado bastante os moradores. Por aqui, não chove há mais de dois meses e muita gente está sofrendo com os problemas respiratórios - típicos da estação.

Além do tempo seco associado aos baixíssimos índices de umidade relativa do ar, o três-lagoense precisa suportar a enorme amplitude térmica no inverno. O nome se refere a diferença das temperaturas mínima e máxima que se faz ao longo do dia. Para hoje, por exemplo, a mínima prevista é de 19ºC com máxima de 36ºC - o que dá uma variação de 17ºC. Essa conta no final quem paga é o nosso próprio organismo com as chamadas doenças respiratórias, como a rinite sinusite e asma.

“Os sintomas são muito característicos. Na rinite, o paciente tem muito espirro, coceira no nariz e entupido. Depois pode evoluir para a sinusite com tosse, falta de ar e aperto no peito. O clima seco com mais partículas poluentes e as mudanças bruscas de temperatura contribuem para a manifestação de alergias”, explica a médica alergista Fernanda Marcelino.

É por conta disso que muita gente recorre ao uso dos descongestionantes nasais, ou seja, medicamentos que limpam a região e permitam que o ar entre e sai mais facilmente.

Recomendações

Beba bastante água; mantenha a casa limpa; deixe o sono mais fresquinho utilizando umidificador de ar no ambiente; lubrifique os olhos e cuide da pele.