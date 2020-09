ELEIÇÕES 2020 Temporada de ‘caça aos votos’ dos eleitores começa neste domingo Campanha eleitoral começa neste domingo; candidatos a vereador, prefeito e vice já podem pedir votos

26 SET 2020 - 07h:46 Por Ana Cristina Santos



A campanha eleitoral 2020 terá início neste domingo (27), quando será aberta a temporada de “caça aos eleitores”. A data foi definida por meio da Emenda Constitucional nº 107/2020, que estabeleceu nova data para as eleições municipais deste ano, em decorrência da pandemia da Covid-19. Ao invés de outubro, o primeiro turno das eleições será dia 15 de novembro.

A partir deste domingo, candidatos, partidos e as coligações podem fazer funcionar, das 8h às 22h, alto-falantes ou amplificadores de som, respeitando a resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que disciplina a propaganda eleitoral.

Os comícios, bem como distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não por carro de som, além de propaganda pela internet, também estão liberadas a partir deste domingo, desde que respeitem as regras de combate à Covid-19 de cada cidade.

E, de domingo até 13 de novembro, serão permitidas a divulgação paga, na imprensa escrita, e a reprodução da propaganda na internet do jornal impresso.

ELEITORES

Segudo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Três Lagoas tem 83.973 eleitores aptos a votar este ano, o terceiro maior colégio eleitoral do Estado, atrás apenas de Campo Grande, com 612.487 eleitores, e Dourados com 164.395. O Eleitorado de Mato Grosso do Sul é composto por 1,9 milhão de pessoas.

CANDIDATURAS

Três Lagoas terá sete chapas disputando as eleições deste ano. O atual prefeito Ângelo Guerreiro, do PSDB, tentará a reeleição e manteve Paulo Salomão, do DEM, como o seu vice.

O vereador Renée Venâncio do PL, neste ano também decidiu que vai disputar a Prefeitura de Três Lagoas e terá como seu vice, o advogado Aguinaldo Garcia, do mesmo partido.

O tenente-coronel da Polícia Militar, Ênio de Souza, ex-comandante do 2º Batalhão, vai disputar a prefeitura pelo PL, ao lado da engenheira florestal, Mariana Amaral, do mesmo partido.

O auditor fiscal da Receita Estadual, Fabrício Venturoli, do Republicanos, vai concorrer ao cargo de prefeito, ao lado da engenheira civil, Wilma Lara Hamed, do PSB.

Sebastião Neto, do Solidariedade, vai disputar a prefeitura ao lado de Jhônatas Gabriel, do mesmo partido.

O PT, que inicialmente lançaria um candidato a prefeito, desistiu de encabeçar a chapa majoritária e vai lançar o vice do PSOL. A professora universitária de medicina, Kaelly Saraiva, é quem encabeça a chapa, como candidata a prefeita, e terá como vice, o advogado Vanderlei da Silva, do PT.

O Avante também vai de chapa pura, com o empresário Divino Freitas, candidato a prefeito, tendo como seu vice Donizete Maciel.